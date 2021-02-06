Стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о переходном правительстве

Стороны вооруженного конфликта в Ливии договорились о создании переходного правительства. Кроме того, они договорились о выборах, которые должны состояться в конце года.

Об этом сообщает DW.

Соглашения достигли в Женеве в рамках Ливийского форума политического диалога при посредничестве ООН.

Президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Манфи, который имеет поддержку на востоке Ливии. Премьер-министром назначен влиятельный предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, которого поддерживают на западе страны.

Ожидается, что переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, которые планируется провести 24 декабря.

Правительства США, Германии, Великобритании, Италии и Франции приветствовали это решение.

Напомним, в конце апреля 2020 года армия Хафтара заявила о прекращении боевых действий в Ливии.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года вела наступление на Триполи.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".