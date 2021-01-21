Сто дней в масках, обратно в ВОЗ и Мексика: первые указы Байдена отменяют решения Трампа

Новый президент США Джо Байден подписал ряд указов, часть которых отменяет решения его предшественника Дональда Трампа. В связи с этим США возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение, что еще подписал Байден - в материале РБК-Украина.

Всего через несколько часов после своей инаугурации Байден подписал 15 исполнительных документов. Байден сказал репортерам в Овальном кабинете, что "нельзя терять время".

Пандемия и ВОЗ

Байден подписал ​​указ о ношении масок по всей территории страны в течении 100 дней. Он также объявил, что США останутся членом ВОЗ и что доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, примет участие в текущем заседании Исполнительного комитета ВОЗ во главе делегации США.

Климатическое соглашение

США вернутся в Парижское соглашение. Решение о присоединении к международному договору об изменении климата вступит в силу через 30 дней после его сдачи на хранение в ООН, заявила ранее команда Байдена.

В ноябре США стали первой страной в мире, которая вышла из договора.

Стена с Мексикой

Байден также отменил указ о чрезвычайном положении в стране, которое использовалось, в частности, для строительства стены на границе США и Мексики.

Таким образом Байден подписал указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой. Также Перестанут действовать и ограничения, которые администрация Трампа ввела на прием граждан из ряда мусульманских стран.

Ранее его команда говорила, что хотят усилить пограничный контроль в стране.

Напомним, Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

Впервые в США контролировать работу ФБР, ЦРУ и АНБ будет женщина.