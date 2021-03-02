США вводят санкции против 7 российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции против Российской Федерации из-за ситуации с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. В частности, в санкционный список попадут семь чиновников.
Об этом сообщила журналист National News Джози Карам в Twitter.
Также в санкционный список попадут 14 организаций, которые занимаются биологической и химической промышленностью.
"США скоро введут санкции в отношении семи российских чиновников за отравление Навального. Также ограничения будут введены в отношении 14 организаций, занимающихся биологической / химической промышленностью", - написала она.
При этом журналист отметила, что действия согласованы с Европейским союзом.
"Это будут первые санкции Байдена в отношении России. Во время разговора с журналистами представитель Госдепартамента сообщил, что администрация пришла к выводу, что ФСБ отравила Навального", - добавила она.
Напомним, сегодня ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.
Отметим, Навального был задержан после возвращения из Германии в середине января за якобы нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В итоге ему изменили условный срок на реальный. Ожидается, что он может выйти на свободу в 2023 году.