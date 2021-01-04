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В США думают уменьшить вдвое дозу вакцины от COVID во время прививки

Автор: Даша Харченко

Правительство США может ввести ввод определенным категориям граждан только половины дозы вакцины от коронавируса компании Moderna. Благодаря этому удастся вакцинировать вдвое больше людей.

Об этом сообщил руководитель программы Warp Speed Монсеф Слауи, передает DW.

Предполагается введение половины дозы препарата от Moderna лицам в возрасте от 18 до 55 лет

Слауи сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA).

Напомним, Пекинский институт биологических продуктов завил, что COVID-вакцина китайской компании Sinopharm показала эффективность на 79,34%. Она также оказалась безопасной для людей, которые ее испытывали.

РБК-Украина писало, что разработчикам британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата до максимальных показателей. Сейчас эффективность вакцины превышает 90%.

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