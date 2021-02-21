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В США у Boeing оторвался двигатель, обломки упали на жилой район

Новина українською → США, Воскресенье 21 февраля 2021 03:00
В США у Boeing оторвался двигатель, обломки упали на жилой район фото: обломки самолета (twitter.com/BroomfieldPD)
Автор: Даша Харченко

В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что правый двигатель вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.

На борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В то же время обломки двигателя уже начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов.

Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и сразу сообщать о находке правоохранителей.

Напомним, в начале января 2021 года самолет авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Малое и Локи. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Ранее стало известно, что Канада планирует возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX. Ранее полеты были прекращены через две катастрофы с участием таких лайнеров.

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