В США у Boeing оторвался двигатель, обломки упали на жилой район

В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что правый двигатель вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.

На борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В то же время обломки двигателя уже начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и сразу сообщать о находке правоохранителей.