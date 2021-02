В США у Boeing оторвался двигатель, обломки упали на жилой район

Отмечается, что правый двигатель вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.

На борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В то же время обломки двигателя уже начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV