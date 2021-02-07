Из-за снегопада в Германии возник транспортный хаос, граждан просят оставаться дома
Из-за снегопада в Германии возник транспортный хаос. Мощные снегопады и ледяной дождь парализовали железнодорожное движение в стране.
Приостановлено сообщение с Нидерландами.
"Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда ICE между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом", - информируют в компании.
Указано, что циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Не курсируют также поезда по целому ряду маршрутов внутри Германии - Гамбург - Киль, Гамбург - Любек, Гамбург - Дортмунд/Кельн, Берлин - Франкфурт-на-Майне, Берлин, Ганновер - Дортмунд/Кельн, Берлин - Лейпциг - Эрфурт, Ганновер - Бремен.
При этом снегопады сопровождаются сильными ветрами - до 80 км/ч.
Отметим, что для движения закрыты и многие автобаны. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия за вечер субботы и минувшую ночь было зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий.
А в городе Хаген под тяжестью снежных масс обрушилась крыша цирковой палатки. Никто не пострадал.
Издание DW также сообщает, что по данным немецких метеорологов, снегопады и ледяные дожди продлятся до 8 февраля. Местами снежный покров составит от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы могут быть выше одного метра.
Кроме того, в отдельных городах и регионах власти и правоохранители призвали граждан оставаться дома.
Напомним, в воскресенье в Нидерландах отменили многие рейсы из-за снегопада. Также приостановлена работа железной дороги.
Как писало РБК-Украина, 8 февраля в Украине прогнозируют сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях и гололеде. Украинцев просят не выходить из дому без особой надобности.