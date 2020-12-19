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В Швейцарии одобрили закон об однополых браках

Автор: Роман Тверденко

В Швейцарии утвердили закон о разрешении на однополые браки. Но, вероятно, окончательно вопрос будет решен на референдуме.

Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что представители христианской и ультраконсервативной партий объявили о планах провести референдум для утверждения этого закона швейцарцами.

Согласно закону, который обсуждался с 2013 года, однополые пары получают право на брак, а лесбиянки получат доступ к банку спермы.

Швейцария оставалась одной из немногих стран Европы, где однополые браки не были разрешены. До этого в стране однополым парам можно было зарегистрировать партнерство, но такая форма регистрации отношений не давала тех же прав, что и брак.

В ноябре сообщалось, что польский Сейм может принять законопроект о запрете маршей равенства. Также в нем говорится о запрете правовых решений, которые направлены на привилегии однополых отношений.

Также в пятницу Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств одобрил для использования в конфедерации вакцину от коронавируса Pfizer. Swissmedic разрешил вакцину от Pfizer/BioNTech.

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