В штатах отреагировали на заявления Трампа о судебных исках

Процесс подсчета бюллетеней в Филадельфии является открытым и прозрачным, заявил губернатор Пенсильвании Том Вульф во время пресс-конференции в среду вечером. Журналисты его спросили о судебном иске компании Трампа с целью остановить подсчет бюллетеней в штате.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По его словам, в Филадельфии транслировалась обработка бюллетеней еще до предвыборного периода.

"Я думаю, что это транслируется в прямом эфире на их сайте. Я думаю, что вы можете наблюдать это в любой точке мира. Поэтому я не уверен, как это приравнивается к отсутствию прозрачности. Мне кажется, это никогда не было прозрачнее, чем сейчас", - сказал губернатор.

Госсекретарь Пенсильвании Кэти Буквар заявила, что не может говорить о продолжающемся судебном разбирательстве, но штат будет противодействовать любым усилиям, чтобы в любой момент закончить голосование.

Представители избирательных комиссий Невады заявляют, что ожидают обнародования большего количества результатов выборов в четверг, несмотря на возможные иски со стороны штаба Трампа.

Директор по коммуникациям госсекретаря штата Дженнифер Рассел подтвердила, что официальные лица предоставят обновленные результаты выборов в четверг до полудня. Эти результаты будут включать дополнительные голоса из двух самых густонаселенных округов штата.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне.

Ранее в ОБСЕ заявили, что заявления президента Дональда Трампа о фальсификациях подрывают доверие к демократическим институтам в стране.

Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.