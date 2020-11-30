Штат Аризона утвердил победу Байдена на выборах президента США

Власти американского штата Аризона закончили установление результатов президентских выборов. В штате официально победил бывший вице-президент США Джо Байден.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сегодня госсекретарь Аризоны Кэти Хоббс утвердила победу Байдена на выборах президента США в этом штате.

Она подчеркнула, что избирательный процесс был очень безопасным, "несмотря на необоснованные утверждения об обратном", намекнув на постоянные заявления действующего президента Дональда Трампа.

Таким образом Байден получил 11 голосов выборщиков штата Аризона.

Напомним, в штате Висконсине пересчитали голоса на требование Трампа, но это не помогло действующему президенту победить в этом штате. По официальным результатам, Байден обошел Трампа на более чем 20 тысяч голосов.

Также РБК-Украина писало, что Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики отдадут свои голоса его конкуренту - Джо Байдену. Однако ему будет трудно признать свое поражение.

Однако затем Трамп назвал новое условие, при котором он согласится передать власть Байдену.