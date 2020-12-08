Санду требует отставки правительства Молдовы, готовят вотум недоверия

Избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала отставки действующего главы правительства страны Иона Кику. Если премьер не подаст в отставку в ближайшие дни, то партия "Действие и солидарность" выдвинет вотум недоверия правительству.

Об этом Санду заявила в эфире телеканала PRO TV Chșinău, передает Newsmaker.

Санду также добавила, что парламент Молдовы также нужно распустить.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции "Действие и солидарность" предложат вотум недоверия Кабинету министров. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем самое простое решение", - сказала она.

Напомним, в воскресенье в Кишиневе состоялась акция протеста сторонников Санду. Митингующие требовали роспуска парламента страны после скандальных решений относительно полномочий президента и статуса русского языка.

Также РБК-Украина писало, что Россия может использовать газовые долги Молдовы для давления на Санду в вопросе урегулирования ситуации в Приднестровье. Санду требует от России вывода ее войск из региона.