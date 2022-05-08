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Россию выгнали из Международного газового союза

Фото: "Газпром" оказался в международной изоляции (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Антон Федорцив

Международный газовый союз (МГС) приостановил любое участие российских компаний в своей деятельности. "Газпром" и "Новатэк" были исключены из Международного газового конгресса-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

МОС прекратил контакты с представителями России. На решение отреагировал Корейский газовый союз, организующий Международный газовый конгресс в 2022 году.

"В этой связи Корейский газовый союз не может реализовать дальнейшее участие субъектов РФ в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве", – говорится в сообщении.

Российские "Газпром" и "Новатэк" уже готовили стенды для конгресса, а их главы раньше были среди спикеров подобных форумов МОС. Союз объединяет 160 ассоциаций и корпораций газовой сферы, занимающих 95% мирового рынка голубого топлива.

К слову, Евросоюз подготовит план взаимоподдержки на случай прекращения поставок газа из РФ.

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