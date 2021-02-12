Россия расширила санкции против украинских компаний

Правительство России расширило список экономические санкции против украинских компаний. Соответствующий указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
В настоящее время в санкционном списке числятся 84 компании. Ранее санкции были введены против 68 компаний. Таким образом, санкционный список пополнился 16 украинскими компаниями.
В частности, ограничительные меры введены в отношении ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип".
Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.
Напомним, в декабре 2019 года Россия расширила санкции против Украины.
Спустя несколько дней бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины, но аналогичные действия должен предпринять Киев.
Добавим, что в сентябре прошлого года Россия расширила персональные санкции против Украины. В санкционный список попал пятый президент Украины Петр Порошенко.