Республиканцы могут опротестовать результаты выборов президента США, - CNN

По крайней мере 140 республиканцев в Палате представителей проголосуют против результатов подсчета голосов выборщиков на выборах президента США. Конгресс будет утверждать результаты 6 января.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Телеканал при этом отмечает, что у сторонников Дональда Трампа в Республиканской партии фактически нет шансов повлиять на результат - их несогласие лишь на несколько часов отсрочит утверждение Джо Байдена победителем выборов.

В Палате представителей 435 членов, а также шесть делегатов без права голоса. Большинство у демократов - 222 места.

Первым о намерении возразить в обеих палатах Конгресса заявил сенатор из штата Миссури Джош Хоули. Если он исполнит это, то законодатели в Палате представителей и Сенате должны будут обсудить, поддерживать ли его позицию.

Публично о своем намерении проголосовать против итогов голосования коллегии выборщиков уже заявили более десяти членов палаты представителей от Республиканской партии.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев в Сенате Конгресса бороться за оспаривание итогов выборов.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что Трамп пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.