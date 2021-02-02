Протесты, стычки и задержания: что происходит в Москве после приговора Навальному

После объявления приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Москве начались акции протеста. Акции сопровождаются задержаниями участников, больше - в материале РБК-Украина.

После решения Симоновского суда Москвы сторонники Навального призвали всех неравнодушных выйти на улицы и собраться на Манежной площади рядом с Кремлем.

Сотни людей идут по улицам Москвы

На распространенных в соцсетях видео можно увидеть, что прямо сейчас сотни, а возможно тысячи людей, идут по улицам Москвы. Колонны протестующих поддерживают автомобилисты, которые, проезжая мимо, сигналят.

Силовики массово задерживают протестующих

Несмотря на позднее время, на улицы Москвы вышло большое количество несогласных с решением суда в отношении Навального. Силовики начали массово задерживать участников акций протеста. По последним данным портала "ОВД-Инфо", силовики задержали более 500 протестующих.

Задержания митингующих сопровождаются применением грубой силы со стороны правоохранителей. Также есть информация, что силовики оттеснили протестующих с Манежной площади.

Среди задержанных журналисты

Российские Telegram-каналы сообщают, что на акциях протеста в Москве задержали нескольких журналистов. Так, задержали журналистов издания The Bell Анастасию Стогний и Валерию Позичанюк, а также журналистку "Важных историй" Екатерину Аренину. Они опубликовали фото из автозака.

Фото: журналисты в автозаке

Правоохранители задерживают и других журналистов. В частности, одного из журналистов, который снимал ситуацию на камеру, силовик ударил дубинкой по голове. Этот эпизод зафиксировали на видео.

Напомним, сегодня Алексея Навального приговорили к 2,5 годам колонии общего режима по делу "Ив Роше". Приговор Навальному объявили после его возвращения из Германии, где оппозиционер лечился от последствий отравления, причастными к которому считают спецслужбы России.

Подробнее о деле "Ив Роше", фигурантом которого является Навальный, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.