На протестах в Казахстане задержали почти сотню активистов

На протестах в Казахстане задержали порядка 100 представителей незарегистрированной "Демократической партии Казахстана" и движения "Оян, Казахстан". Их задержали в центре Алма-Аты.

Об этом сообщает издание vlast.kz.

Отмечается, что участники протеста собрались на площади "Астана". Сначала задержали от 30 до 40 человек.

Также правоохранители задержали не менее 30 сторонников незарегистрированной Демократической партии в районе площади Республики.

Кроме того, 70 представителей демпартии и не менее 20 участников движения "Оян, Казахстан" заблокировали на улице Сатпаева, между проспектами Достык и Назарбаева.

К заблокированным СОБРом участникам движения попытались прорваться два десятка молодых людей. Они пытались прорвать оцепление, однако в итоге всех участников группы - 21 человека - задержали правоохранители.

Указано, что задерживали и тех, кто подходил ко дворцу "Жастар". Здесь протестующим фактически собраться не дали.

Как писало РБК-Украина, в Казахстане протестуют против выборов в нижнюю палату парламента и местных выборов, которые проходили 10 января. Вышедших на протесты людей задерживали на улицах и отправляли в автозаки.

Напомним, Казахстан 2 января отменил смертную казнь. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон.