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На протестах в Беларуси задержали уже свыше 170 человек

Новина українською → Беларусь, Воскресенье 22 ноября 2020 16:43
На протестах в Беларуси задержали уже свыше 170 человек Фото: силовики в Беларуси (tut.by)
Автор: Юлия Струк

По данным правозащитного центра "Весна" на акциях протеста в Беларуси задержали свыше 170 человек. Больше всего активистов задержали в Минске.

Об этом сообщает сайт правозащитников.

В списках "Весны" сейчас уже 177 человек. Указано, что отпустили четверых протестующих.

Больше всего задержаний было в Минске, но проводились они и в Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, поселке Боровляны под Минском.

Отметим, 22 ноября в Минске и некоторых других городах Беларуси прошли локальные акции протеста. Сейчас они в основном завершились. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства.

В Минск направили военную технику, а центральные площади огородили. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет работал с перебоями.

Напомним, ранее было известно о 40 задержанных протестующих.

Как писало РБК-Украина, в ходе протестов в Минске силовики применили спецсредства против демонстрантов в районе Каменной Горки. Очевидцы также сообщали о задержаниях протестующих.

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