Президент Армении выступил за отставку правительства Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Об этом сообщило агентство News.am, ссылаясь на видеообращение армянского президента к народу.

По словам Саркисяна, он провел встречи с парламентскими силами, общественными группами, а также телефонные разговоры с представителями диаспоры. Абсолютное большинство участников встреч согласились с тем, что Армении нужна отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

"Имеем взбудораженное общество. Раненая экономика перегружена колоссальными социальными проблемами. В результате огромного потока людей из Нагорного Карабаха имеем гуманитарную катастрофу ... Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью", - подчеркнул Саркисян.

Напомним, об отставке Пашиняна заговорили после того, как он подписал соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе, что фактически было капитуляцией Армении. Условия, на которые согласился Пашинян, вызвали массовые акции протесты, а оппозиционные партии призвали правительство уйти в отставку.

Как писало РБК-Украина, несмотря на акции протеста, Пашинян не собирается уходить в отставку, о чем он заявил на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что сейчас его задачей является обеспечение стабильности в стране.