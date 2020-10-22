Позиция Эрдогана по Крыму мне не интересна, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что не особо интересуется высказываниями президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана касательно аннексии Крыма. Но признал последовательность позиции турецкого лидера.

Об этом Путин заявил во время дискуссионного форума.

Он подчеркнул, что несмотря на широкое сотрудничество России и Турции по различным вопросам, у стран есть много несовпадающих точек зрения. В том числе и по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Устремления Эрдогана по поводу Крыма я не знаю. Мне это и не интересно, потому что интересы России надежно защищены. Думаю, что и другие наши партнеры это понимают и отдают себе в этом отчет. Ну и что, что Турция не признает Крым российским? У нас далеко не все совпадает. Как и в вопросе ситуации на Закавказье, например", - заявил Путин.

Также президент России вновь высказался насчет позиции Европы и США, которые, как и Турция, считают, что Крым аннексирован у Украины.

"Мы знаем позицию Европы и США, они вроде все демократы такие записные. А то что был проведен референдум народом Крыма, это в высшей степени проявление демократии. То, что люди пришли и проголосовали - это никого не интересует. Вводят вот санкции против крымчан. Если это аннексия - они жертвы? За что против них вводят санкции. А если они проголосовали - то это проявление демократии. Вводят санкции за демократию? Бред. Но это происходит", - подчеркнул Путин.

Напомним, Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признавала и не признает незаконную аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что с начала аннексии Крыма Россией в 2014 году на территорию полуострова переселили полмиллиона российских граждан. РФ ведет целенаправленную политику в отношении изменения демографической структуры Крыма.

Кроме этого, в Кремле заявили, что Украина сама исключила переговоры с РФ по обеспечению оккупированного Крыма водой. У президента РФ Владимира Путина считают, что способны решить эту проблему без участия Украины.