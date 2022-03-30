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Япония ужесточит правила обращения криптовалют ради эффективности санкций против РФ

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Токио, Среда 30 марта 2022 22:44
Япония ужесточит правила обращения криптовалют ради эффективности санкций против РФ Фото: Скрыть криптоактивы в Японии станет труднее (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Япония потребует от криптовалютных бирж проверять получателей транзакций на наличие в санкционных списках, введение после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Японское правительство подготовило законодательные изменения, направленные на избегание пробелов в криптовалютной отрасли для обхода санкций. Обозреватели опасаются, что российские граждане постараются смягчить санкционный удар выводом средств в криптовалюту.

Законопроект, в частности, предусматривает ограничение прав подсанкционных граждан перечислять криптоактивы на счета третьих лиц. Премьер-министр Фумио Кисида анонсировал внесение изменений в законодательство в период до середины июня.

Действующий закон обязывает проверять получателей на наличие в санкционных списках лишь банки. Ранее правительство Японии обратилось к криптобиржам с призывом усилить мониторинг криптоактивов и сообщать правоохранителям обо всех подозрительных транзакциях.

К слову, в Германии провели обыски в двух подразделениях российского "Газпрома".

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