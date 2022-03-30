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В офисах "Газпрома" в Германии провели обыски, – Bloomberg

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Среда 30 марта 2022 20:31
В офисах "Газпрома" в Германии провели обыски, – Bloomberg Фото: "Газпром" получил проблемы с законом (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Антон Федорцив

Немецкие подразделения "Газпрома" попали в поле зрения антимонопольных регуляторов Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Визит следователей в офисы газового гиганта состоялся в рамках антимонопольного ценового расследования. Представителей ЕС интересует роль "Газпрома" в завышении цен на газ на континенте до рекордного уровня.

Антимонополисты работали с документами, в частности, в Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH. Эти две компании обеспечивают 20% немецких потребностей в голубом топливе. Рейд провели на фоне усиления расследования по поведению "Газпрома" во время недавнего энергетического кризиса. Российский гигант мог способствовать скачку цен.

В данный момент регулятор отказался прокомментировать обыски. Представители двух немецких подразделений "Газпрома" сослались на запрет публично обсуждать действия или визиты регуляторных органов.

Напомним, что австрийское правительство отказало России в оплате рублями по газовым контрактам.

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