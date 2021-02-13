UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Японии произошло землетрясение, есть угроза цунами

Автор: Роман Тверденко

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.2. Оно произошло неподалеку региона Фукусима.

Об этом свидетельствуют данные Volcanodiscovery.com.

Популярные новости
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности 12 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ 12 февраля 2021
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок 11 февраля 2021
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ 10 февраля 2021
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС 12 февраля 2021
В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса 12 февраля 2021

По данным сайта, подземный толчок произошел около 16:07 по киевскому времени. Эпицентр находился на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима.

Местные метеорологи объявили об угрозе цунами в результате землетрясения, но в целом разрушений от него не ожидают.

Известно, что землетрясение ощущалось в около 10 префектурах, включая столицу Токио. Ожидаются и афтершоки.

Также отмечается, что примерно в этом регионе произошло сильное землетрясение и цунами в марте 2011 года. Тогда в результате толчков магнитудой 9.0 - 9.1 погибли более 15 тысяч человек, а ущерб от разрушений оценили в 309 миллиардов долларов.

Сегодня сообщалось, что на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Японияземлетрясение
Читайте также
В Армении произошло землетрясение, в Ереване проблемы со связью
На фоне пандемии в Японии появится министр по борьбе с одиночеством
В Японии со следующей недели начинается массовая вакцинация
Прогноз погоды