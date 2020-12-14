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В Японии обнаружили вспышку птичьего гриппа, уничтожено 2 млн кур

Автор: Даша Харченко

На ферме в поселке Хиагасиоми в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за этого планируют уничтожить более 11 тысяч кур.

Об этом сообщает Kyodo.

На ферме уже нашли около 50 погибших животных, у которых анализы подтвердили наличие птичьего гриппа. Также ввели запрет на перемещение кур и яиц в зоне три километра вокруг фермы.

Кроме того, отмечается, что в 2020 году птичий грипп зафиксировали уже в десяти префектурах страны. А с начала ноября уничтожили 2 млн кур.

Напомним, 8 декабря Министерство сельского хозяйства Франции заявило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме. Она находится на юго-западе страны.

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Польши обнаружили птичий грипп на индюшиных фермах, в результате чего были забиты до 40 тысяч птиц.

Кроме того, в Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом. Ранее датское правительство планировало уничтожить 17 млн норок из-за мутировавшего штамма коронавируса.

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