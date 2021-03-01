В Польше третью волну пандемии связывают с "британским" штаммом коронавируса
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии в стране в значительной степени генерируется "британским" штаммом коронавируса. Он отметил, что ситуация с распространением штамма вируса из Великобритании ухудшается.
Об этом сообщает TVN24.
"На самом деле, мы уже понемногу узнаем, что в первую очередь отвечает за третью фазу: речь идет об увеличении доли" британской "мутации", - заявил Недзельский.
Министр отметил, что анализ 77 образцов коронавируса, полученных от жителей Поморского воеводства в 60 случаях показал наличие "британской" мутации.
Напомним, 19 февраля Недзельский заявил, что в Польше началась третья волна коронавируса.
Кроме того, в Польше заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией у связи с ростом заболеваемости в этих странах.
Добавим, что на прошлой неделе министр здравоохранения Польши заявил, что в Варминьско-Мазурском воеводстве карантинные ограничения будут ужесточены по меньшей мере на две недели.
Также польское правительство ввело обязательный 10-дневный карантин для лиц, въезжающих "с южного направления".