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В Польше третью волну пандемии связывают с "британским" штаммом коронавируса

Новина українською → Варшава, Понедельник 01 марта 2021 16:45
В Польше третью волну пандемии связывают с "британским" штаммом коронавируса Фото: Адам Недзельский (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии в стране в значительной степени генерируется "британским" штаммом коронавируса. Он отметил, что ситуация с распространением штамма вируса из Великобритании ухудшается.

Об этом сообщает TVN24.

"На самом деле, мы уже понемногу узнаем, что в первую очередь отвечает за третью фазу: речь идет об увеличении доли" британской "мутации", - заявил Недзельский.

Министр отметил, что анализ 77 образцов коронавируса, полученных от жителей Поморского воеводства в 60 случаях показал наличие "британской" мутации.

Напомним, 19 февраля Недзельский заявил, что в Польше началась третья волна коронавируса.

Кроме того, в Польше заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией у связи с ростом заболеваемости в этих странах.

Добавим, что на прошлой неделе министр здравоохранения Польши заявил, что в Варминьско-Мазурском воеводстве карантинные ограничения будут ужесточены по меньшей мере на две недели.

Также польское правительство ввело обязательный 10-дневный карантин для лиц, въезжающих "с южного направления".

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