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Пентагон впервые возглавит афроамериканец. Сенат одобрил кандидата Байдена

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский Сенат одобрил кандидата на должность министра обороны США, которого предложил 46-й президент Джо Байден. Пентагон впервые возглавит афроамериканец.

Заседание Сената транслировалось в YouTube.

Министром обороны США станет генерал Ллойд Остин. Его кандидатуру поддержали 62 сенатора из 100, только двое проголосовали против.

В ближайшее время Остин будет приведен к присяге, после чего он официально вступит в должность главы Пентагона.

Что известно о новом главе Пентагона

Ллойд Остин - генерал в отставке. Он служил в американской армии в течение 40 лет. Руководил операцией по сокращению военного контингента в Ираке.

Новый глава Пентагона также играл ключевую роль в разработке американской стратегии в борьбе с террористами "Исламского государства".

Напомним, до этого кандидатура Остина была одобрена Палатой представителей Конгресса США. С назначением Остина были сложности, поскольку он ушел из армии менее 7 лет назад. В связи с этим Конгресс одобрил законопроект, чтобы обойти это правило.

Как писало РБК-Украина, Байден не планирует менять руководителя ФБР. Нового президента США устраивает действующий директор бюро - Кристофер Рэй.

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Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты АмерикиСенат