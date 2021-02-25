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Пентагон: Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции

Автор: Артур Родивилов

Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции. Об этом заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

Его цитирует пресс-служба Пентагона.

По мнению генерала, Россия якобы «проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия», многие из которых ведутся рядом с Европой.

"Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников", - отметил Уолтерс.

Он также обвинил Россию и Китай в милитаризации Арктики. Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО.

Напомним, ранее Внешняя разведка Эстонии заявила, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО. Прошлого года РФ продлила формирования новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.

Также РБК-Украина сообщало, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса.

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