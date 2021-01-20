Отказ от "Северного потока-2" и санкции из-за Навального: Европарламент готовит резолюцию

В Европарламенте готовят резолюцию для принятия новых санкций против России в связи с арестом политика Алексея Навального. Также депутаты хотят потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Spiegel.

Проект резолюции должны рассмотреть в четверг. Ее готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых. Новые санкции против России могут быть направлены против физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту Навального, а также ответственных за нападения на оппозиционеров. Среди таких указываются олигархи, ближний круг президента России Владимира Путина и сотрудники провластных медиаресурсов.

Требование остановить строительство "Северного потока-2" указывается как дополнительный инструмент давления на Россию.

Голосование за санкции пройдет в четверг, 21 января. В случае утверждения работать новые ограничения будут в случае решения всех стран Евросоюза в рамках Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена против "Северного потока-2". Команда Байдена будет предпринимать меры, чтобы остановить строительство газопровода.

Также известно, что Германия не собирается менять свою позицию по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток-2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США.