Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию, - ВОЗ

Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины.

Об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них", - отметил аль-Мандари.

Стоит отметить, вакцину AZD1222 от AstraZeneca разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них.

А вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства от компаний Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тысячи добровольцев, ранее не болевших коронавирусной инфекцией. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение бесплатных восьми миллионов доз для Украины. Свыше же этого количества одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

Как писало РБК-Украина, Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 был предусмотрен миллиард гривен.