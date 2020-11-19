ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию, - ВОЗ

Новина українською → Украина, Четверг 19 ноября 2020 13:11
Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию, - ВОЗ Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины.

Об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них", - отметил аль-Мандари.

Стоит отметить, вакцину AZD1222 от AstraZeneca разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них.

А вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства от компаний Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тысячи добровольцев, ранее не болевших коронавирусной инфекцией. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение бесплатных восьми миллионов доз для Украины. Свыше же этого количества одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

Как писало РБК-Украина, Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 был предусмотрен миллиард гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире ВОЗ Вакцина Коронавирус
NEWS
У Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей У Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства
DAILY
Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана