Новый взрыв в Бейруте: стало известно о погибших и пострадавших

В столице Ливана Бейруте взорвалась канистра с мазутом, четверо человек погибли. В числе погибших - двое сотрудников гражданской обороны.

Об этом сообщает National News Agency.

Взрыв произошел в подвальном помещении, где находилась пекарня. В районе взрыва начался пожар, на месте работают сотрудники спасательных служб.

Ранее сообщалось, что взорваться мог резервуар для газа.

Новый взрыв в Бейруте произошел спустя два месяца после катастрофы на портовом складе.

4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что взорвалось более 200 тонн селитры. Она была доставлена в порт Бейрута судном Rhosus, владельцем которого был россиянин.

Тогда в результате взрыва погибли 193 человека, около 6,5 тысяч получили ранения, почти 300 тысяч человек остались без жилья.

По оценкам Организации Объединенных Наций, в связи со взрывом в Бейруте более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом. В результате взрыва был разрушен основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия.