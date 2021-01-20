Навальный: я не жалею о том, что вернулся

Российский оппозиционер Алейсей Навальный, которого арестовали на 30 суток, заявил, что не жалеет о возвращении в Россию. Он сейчас находится в спецблоке "Матросская тишина".

Об этом написал на своей странице в Instagram.

Он рассказал, в каких условиях находится: небольшая комната, из которой не выпускают, окно, железная кровать.

"Я не жалею о том, что вернулся. Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор", - написал он.

Дело "Ив Роше"

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

По этому делу ему огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.

Арест Навального

Алексея Навального арестовали 18 января просто в отделении полиции Химок. О начале судебного заседания сообщили за 10 минут. Журналистов не пускали, хотя объяснили место проведения судебного заседания возможностью присутствовать представителям СМИ.

Европейский Союз и НАТО осудили действия России. Также Украина обеспокоена ситуацией вокруг Навального.

Протесты в России

В связи с арестом Навального в России начались акции протеста. Так, в Санкт-Петербурге задержали 55 человек, в Москве - два человека, в Химки - 13 человек, и по одному - в Иркутске и Архангельске.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину.