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Протесты в Минске: демонстранты блокируют дороги, слышны выстрелы

Новина українською → Минск, Понедельник 12 октября 2020 23:48
Протесты в Минске: демонстранты блокируют дороги, слышны выстрелы Фото: протесты в Беларуси (TUT. BY)
Автор: РБК-Украина

В Минске после силового разгона Марша пенсионеров протестующие жгут покрышки и строят баррикады. Также в разных районах люди выстраиваются в цепи солидарности и перекрывают дороги.

Об этом сообщает TUT.BY в Telegram.

В районе Каменной горки дорогу завалили пластиковыми блоками, однако силовики разобрали баррикаду и разогнали протестующих светошумовыми гранатами.

Сообщается также о звуках, похожих на выстрелы.

"Грузовики и бусики с ОМОНом хаотично перемещаются по всему городу, пытаясь разгонять и хватать людей. Слышно стрельбу, взрываются светошумовые гранаты. Только колонны карателей уезжают, люди сразу же собираются снова", - говорится в сообщении.

В понедельник, 12 октября, в белорусской столице Минске проходил Марш пенсионеров. На улицы вышли несколько сотен человек.

Напомним, 11 октября в Беларуси задержали 713 участников акций протестов. Всего в стране прошло 25 протестных акций. Силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов.

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