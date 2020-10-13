UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки против избирателей США

Автор: Артур Родивилов

Американская корпорация Microsoft заявила, что предотвратила масштабную хакерскую атаку. Она могла повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает CNN.

По словам вице-президента компании по безопасности Тома Берта, Microsoft отключила серверы ботнета Trickbot. Хакеры использовали его для распространения программ-вымогателей, а также запуска других кибератак.

В корпорации считают, что злоумышленники могли использовать программы-вымогатели, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать "сеять хаос и недоверие".

Самые читаемые новости

По данным Microsoft, с 2016 года Trickbot заразил свыше миллиона компьютеров по всему миру. Исследования показали, что услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.

Ранее корпорация сообщила, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Хакеры атакуют работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.

Отметим, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Microsoft