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Меркель: есть угроза превращения Афганистана в оплот террористов

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам. Теперь возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее заявление в Бундестаге.

"Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление", - заявила Меркель.

Канцлер Германии отметила, что международное сообщество достигло той цели, которую ставило перед собой в 2001 году - воспрепятствовать тому, чтобы на территории Афганистана планировались террористические атаки в других странах.

Напомним, Афганистану грозит кризис, жители страны могут столкнуться с голодом.

Ранее сообщалось, что Германия увеличила размер гуманитарной помощи Афганистану до полмиллиарда евро.

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АфганистанАнгела Меркель