Майк Пенс выступил против отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Таким образом, он отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции.

Об этом он сообщил в письме, адресованном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

По словам Пенса, применение 25-ой поправки в данном случае "создало бы ужасный прецедент".



"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет (министров – ред.) задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", - говорится в письме.



Вице-президент призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

Напомним, представители Демократической партии на фоне беспорядков в США призывали вице-президента Майка Пенса принять меры для отстранения действующего президента Дональда Трампа. В частности, его просили задействовать 25-ю поправку к конституции.

12 января Дональд Трамп провел встречу с вице-президентом Майком Пенсом. У них состоялся "хороший разговор".