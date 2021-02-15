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Масштаб пандемии коронавируса в Ухане был больше, чем считалось, - ВОЗ

Автор: Даша Харченко

Члены миссии Всемирной организации здравоохранения обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее. Они исследовали возникновения коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Об этом заявил руководитель направления расследовательской миссии Питер Бен Эмбарек рассказал в интервью CNN.

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По его словам, миссия ВОЗ выявила несколько свидетельств того, что масштаб эпидемии коронавируса в Ухане в декабре 2019 года был больше, чем считалось. То есть больных было больше, чем официально заявлялось.

Дело в том, что врачи выявляли лишь людей, у которых коронавирус протекал в сложной форме.

Ранее международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения предполагает, что СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев. Местом возникновения коронавирус мог быть не Ухань.

Напомним, в ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане. К таким выводам комиссия пришла на основании имеющейся эпидемиологической информации.

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