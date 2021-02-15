Масштаб пандемии коронавируса в Ухане был больше, чем считалось, - ВОЗ

Члены миссии Всемирной организации здравоохранения обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее. Они исследовали возникновения коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

По его словам, миссия ВОЗ выявила несколько свидетельств того, что масштаб эпидемии коронавируса в Ухане в декабре 2019 года был больше, чем считалось. То есть больных было больше, чем официально заявлялось.

Дело в том, что врачи выявляли лишь людей, у которых коронавирус протекал в сложной форме.