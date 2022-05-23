Литва отзывает посла в РФ с 1 июня

Президент Литвы Гитанас Науседа решил отозвать посла республики из России своим указом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С 1 июня Литва отзовет своего посла из РФ. Потенциальная замена Эйтвидаса Баярунаса не объявлена.
Еще 4 апреля литовское Министерство иностранных дел выслало посла РФ в ответ на обнаруженные в Киевской области военные преступления российской армии. Российскому дипломату "придется покинуть страну", заявили тогда в ведомстве. Тогда же официальный Вильнюс объявил о намерении снизить уровень дипломатического представительства между двумя странами.
Накануне Литва полностью прекратила импорт российских энергоносителей. Местные власти сумели за два месяца найти альтернативные источники поставок электроэнергии, газа и нефти.
Напомним, что Литва призвала создать коалицию государств для деблокады морских портов Украины.
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