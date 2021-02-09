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Космический зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса

Автор: Дмитрий Левицкий

Космический зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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Космический зонд достиг Марса и успешно вышел на орбиту планеты после семи месяцев путешествия к ней. Это позволило начать отправку данных об атмосфере и климате Марса.

Так, ОАЭ стали пятым космическим государством, которое достигло Марса с помощью первого арабского межпланетного зонда. Марсианская программа является частью усилий ОАЭ по развитию своего научного и технологического потенциала.

На успешный выход на орбиту зонда "Надежда" отреагировал президент Владимир Зеленский. Он пожелал партнерам успехов в исследовании космоса.

"Поздравления эмиратским друзьям в связи с успешным достижением зондом "Надежда" орбиты Марса. Желаю нашим партнерам новых свершений в деле исследования космоса", - написал он в Twitter.

Аппарат, оснащенный тремя камерами, позволяющими вести наблюдения за атмосферой Марса, должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше земного.

Космический зонд впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.

Напомним, ОАЭ отправили космический зонд "Надежда" на Марс летом прошлого года. Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года.

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