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Коронавирус мутирует гораздо медленнее гриппа, - ВОЗ

Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем сезонный грипп. Впрочем, новый штамм позволяет ему легче распространяться.

Об этом сообщает CNBC.

Значение мутации в Великобритании пока не известно, но, как пояснила главная научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан, все вирусы мутируют естественным образом.

"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее гриппа... И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не произвела существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтическим средствам, лекарствам или вакцинам", - заявила она.

Напомним, ВОЗ созовет собрание членов для обсуждения стратегии противодействия новому штамму коронавируса.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины рекомендует воздержаться от поездок в Британию из-за нового штамма коронавируса. Также министерство рекомендует не ездить в страны "красной" зоны.

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