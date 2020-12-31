В Китае выявили первый случай мутации COVID

В Китае подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.

Об этом сообщает Straits Times со ссылкой на Китайский Центр инфекционных заболеваний.

"Британский" штамм выявили у 23-летней женщины из Шанхая, которая 14 декабря прилетела из Великобритании. Женщина была госпитализирована после прибытия с легкими симптомами заболевания.

Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство и аномалии в результатах испытаний на нуклеиновые кислоты. Тесты подтвердили у женщины "британскую" мутацию коронавируса.

Напомним, во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

Кроме того, в американском штате Калифорния объявили о втором подтвержденном случае в стране нового штамма коронавируса. Это является убедительным свидетельством того, что инфекция широко распространяется в Соединенных Штатах.