UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ким Чен Ын похудел на 20 кг. Есть ли у него проблемы со здоровьем: данные разведки

Автор: Анастасия Рокитна

Разведка Южной Кореи сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов. Однако, состояние его здоровья не показывает признаков болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

В разведке опровергли слухи, что режим Северной Кореи использует двойника для Ким Чен Ына, но отметили, что он похудел почти на 20 кг. Такую оценку разведчики произвели в результате применения искусственного интеллекта и ряда других научных методов измерения.

Также сообщили, что на официальных мероприятиях больше нет портретов предыдущих руководителей режима КНДР - Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, которые были отцом и дедом Ким Чен Ына, соответственно.

Голод в КНДР

Ранее правительство Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном предупредило своих граждан, что им нужно меньше есть. Уменьшить аппетит людям придется к 2025 году, когда страна откроет границу с Китаем, сообщает Daily Mail.

Северная Корея закрыла границу с Китаем в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ООН заявила о "драконовских" мерах борьбы с коронавирусом в КНДР. Северная Корея возражает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ким Чен ЫнКНДР