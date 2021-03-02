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В Израиле более половины взрослого населения полностью вакцинировали от COVID

Автор: Роман Тверденко

В Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Ко 2 марта вторую дозу вакцины Pfizer получили 3 439 919 человек (59 тысяч человек за последние сутки). Первую дозу вкололи 4 772 078 (около 43 тысяч человек за сутки).

Полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и более 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).

Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возврат в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить к голосованию на парламентских выборах.

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