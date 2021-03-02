В Израиле более половины взрослого населения полностью вакцинировали от COVID

В Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.

Ко 2 марта вторую дозу вакцины Pfizer получили 3 439 919 человек (59 тысяч человек за последние сутки). Первую дозу вкололи 4 772 078 (около 43 тысяч человек за сутки).

Полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и более 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).