В Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины Sinovac, в Турции и Бразилии - выше

В Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины от коронавируса Sinovac. Этот препарат заказала и Украина.

Об этом сообщает Вloomberg.

Издание подчеркивает, что таковы данные местного испытания. Однако в нем приняли участие только 1620 человек в стране. Отмечается, что это слишком мало для значимых данных.

Стоит отметить, в Бразилии данная вакцина на поздних стадиях испытаний показала эффективность 78%. Для сравнения, такие данные получили на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

Кроме того, в прошлом месяце Турция заявила, что та же вакцина показала эффективность 91,25% в ходе местный испытаний. В них приняли участие 3400 людей.

В материале подчеркивается, что представитель Sinovac отказался комментировать цифры испытаний в Бразилии, Турции и Индонезии. Он заявил, что на этой неделе его бразильский партнер опубликует дополнительные данные.

Отмечается, что проблема с данными в некоторых местах уже препятствует разрешению регулирующих органов на применение вакцины.

В статье указано, что наблюдатели были озадачены первым показателем эффективности в 78%, объявленным Институтом Бутантана. Согласно раскрытой информации, в ходе испытания заразились около 220 участников: 160 в группе плацебо и почти 60 в группе вакцинированных.

Профессор факультета медицины и общественного здоровья Университета Флиндерса Николай Петровский заявил, что если бы участников испытания разделили поровну между вакцино- и плацебо-группой, то эффективность препарата должна была бы составить 62,5%.

Напомним, ранее Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после КНР страной, выдавшей разрешение.

Как писало РБК-Украина, группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. В первом полугодии этого года поступит 5 миллионов доз вакцины.

Кроме того, планируется и производство данной вакцины в Украине.

Первые партии препарата, по словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина ожидает уже в феврале.

Степанов также заявил, что Украина может получить вакцину от COVID китайской компании Sinovac Biotech, если ее эффективность будет не менее 70%. В таком случае поставки начнутся в течение 30 дней после того, как вакцина получит разрешение на применение.