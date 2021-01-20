Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена: онлайн

Сегодня, 20 января в Вашингтоне избранный президент США официально вступает в должность. Инаугурация Джо Байдена проходит в ограниченном формате из-за недавних беспорядков в Капитолии и пандемии COVID-19. Все подробности церемонии - в материале РБК-Украина.

18:37 Гимн США на церемонии исполняет Леди Гага.

18:31 А в это время Дональд Трамп уже прилетел во Флориду в свое поместье.

18:20 Джо Байден с женой выходят на трибуну. Новоизбранного президента приведет к присяге Глава Верховного суда США Джон Робертс.

Фото: Джо Байден на инугурации с женой (GettyImages)

18:19 На церемонии присутствуют бывший президент Билл Клинтон и кандидат в президенты от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон; бывший президент Джордж Буш и бывшая первая леди Лора Буш; бывший президент Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама.

18:13 Избранный вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф появились на церемонии.

18:05 На церемонии появился экс-вице-президент США Майк Пенс с женой.

17:56 Байден поблагодарил свою жену.

"Я люблю тебя, Джилли, и очень благодарен за то, что ты со мной в предстоящем путешествии", - написал он у себя в Twitter.

17:44 Экс-президент США Барак Обама поздравил Байдена. Совместное фото он опубликовал в Twitter. Напомним, что во время президентства Обамы Байден занимал пост вице-президента.

17:40 Позже в CNN уточнили, что эвакуации нет, Верховный суд получил уведомление об угрозе взрыва.

17:37 А тем временем в Вашингтоне эвакуируют Верховный суд - угроза взрыва. Он через дорогу от Капитолия.

17:32 Джо Байден с женой, а также руководство Конгресса США вошли в Капитолий.

Фото twitter com PeriodicoQuequi

17:30 Дональд Трамп вместе с женой Меланией покинули Белый дом. Он проигнорировал традицию и не пригласил Джо Байдена с женой на чаепитие, а Мелания Трамп не провела экскурсию.

Кроме того, Трамп отказался предоставить Байдену правительственный самолет. Поэтому новоизбранный президент США прилетел в Вашингтон чартерным рейсом.

17:22 Согласно программе дня инаугурации, официально церемония инаугурации начнется в 18:15, а в 19:00 новоизбранный президент будет приведен к присяге.

Так как в этот раз мероприятие проходит без зрителей в режиме онлайн, на Национальной аллее установили 200 тысяч флагов США. Они символизируют умерших от коронавируса.

17:17 Согласно программе дня инаугурации, Джо Байден приедет в Капитолий в 18:00 по киевскому времени. Сама церемония начнется в 18:15, а в 19:00 новоизбранный президент будет приведен к присяге.

Инаугурация Байдена онлайн: где и когда смотреть трансляцию

Начало торжественных мероприятий в США запланировано на 12:00 20 января (19:00 по киевскому времени).

В Украине инаугурацию Байдена будет транслировать "Суспильное" совместно с посольством США. Церемонию можно смотреть в прямом телеэфире UA:ПЕРШИЙ, а также на страницах канала в соцсетях. Эфир начнется в 18:15.

Инаугурация в экстремальных условиях

Церемония инаугурации традиционно проходит в Вашингтоне у западного крыла здания Капитолия.

Вместе с Джо Байденом 20 января также вступает в должность вице-президент Камала Харрис.

Из-за пандемии коронавируса было решено отказаться от массовых парадов, торжественных обедов и благотворительных балов.

На фоне недавних столкновений в столице действует режим ЧП и беспрецедентная военная мобилизация. Для охраны задействована 21 тысяча нацгвардейцев.

Вход на Капитолийский холм ограничен для широкой публики. Возведены ограждения с колючей проволокой, установлены КПП, перекрыты центральные улицы Вашингтона.

Людей призвали оставаться дома и наблюдать за церемонией онлайн. Традиционный парад будет виртуальным.

На инаугурации будет присутствовать около тысячи человек - члены Конгресса, высокопоставленные лица, экс-президенты.

Фото: на Национальной аллее разместили 200 тысяч флагов. Они символизируют американцев, которые не смогут попасть на инаугурацию (twitter.com/JakeLobin)

Программа мероприятий

Во время самой церемонии вместе с Джо Байденом на сцене будут присутствовать члены его семьи. Новоизбранный президент даст присягу на Библии и затем произнесет инаугурационную речь.

После приведения к присяге глава государства, первая леди и вице-президент совершат смотр войск.

Затем кортеж проследует к Белому дому в сопровождении военных всех видов вооруженных сил, оркестра армии США и почетного караула. Все мероприятия будут проходить при соблюдении социальной дистанции.

Вместо гражданского парада на Пенсильвания-авеню пройдет виртуальный парад "Parade Across America". Это телетрансляция, во время которой выступят представители сообществ из разных штатов, известные американцы.

В 20:30 по местному времени начнется онлайн-шоу "Celebrating America", его проведет Том Хэнкс. Зрителей ждут выступления Джастина Тимберлейка, Джона Бон Джови, Foo Fighters, Джона Легенда, Деми Ловато, Керри Вашингтон.

Участники и гости церемонии

Национальный гимн США во время инаугурации у Капитолия исполнит Леди Гага, которая поддерживала Джо Байдена на протяжении всей президентской кампании. С сольной программой выступят Дженнифер Лопес и кантри-исполнитель Гарт Брукс.

В церемонии также примут участие молодая поэтесса Аманда Горман, президент Международной ассоциации пожарных Андреа Холл, давние друзья семьи Байденов - священник-иезуит Лео О'Донован и пастор африканской методистской церкви Сильвестр Бимэн.

Фото: участники инаугурации (twitter.com/BidenInaugural)

Как заявили в инаугурационном комитете, участники церемонии "отражают четкую картину большого разнообразия великой нации" и являются приверженцами взглядов президента "на новую главу в американской истории".

Во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище к Джо Байдену присоединятся Барак и Мишель Обама, Джордж и Лора Буш, Билл и Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена. 45-й президент вместе с семьей 20 января покинет Белый дом на вертолете и направится в свою частную резиденцию во Флориде.

Чрезвычайные меры безопасности в Вашингтоне

С 11 января в столице США действует чрезвычайное положение. После массовых акций протеста и штурма Капитолия в Вашингтоне введены усиленные меры по охране правопорядка.

В центре города создан "периметр безопасности" с контрольно-пропускными пунктами, перекрыты улицы, установлены ограждения и бетонные блоки. До 21 января закрыты для посещения Национальная аллея, территория вокруг Белого дома и все главные достопримечательности.

Площадка со сценой у Капитолия, где запланирована официальная церемония, ограждена забором. Проход на Капитолийский холм для публики закрыт, попасть на мероприятие можно только по специальным билетам.

Для обеспечения безопасности задействовано более 20 тысяч военнослужащих. Нацгвардейцы в здании Капитолия и по его периметру вооружены.

Угроза срыва инаугурации

Перед инаугурацией ФБР предупредило правоохранителей о возможных акциях протеста ультраправых сил - сторонников Трампа. Бюро зафиксировало призывы к вооруженным митингам 20 января в Вашингтоне и в столицах всех штатов.

Также служба безопасности Конгресса сообщила о риске вооруженного нападения на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда в день инаугурации Байдена.

Кроме того, сторонники Трампа в соцсетях призвали к срыву церемонии. Экстремисты в мессенджерах распространяли информацию об организации вооруженного митинга а также о том, как изготовить самодельное оружие.

Напомним, 6 января участники акции в поддержку Дональда Трампа штурмовали Капитолий, где на тот момент проходило установление результатов выборов. В результате беспорядков пятеро человек погибло, заседание было сорвано. Конгресс смог продолжить работу только через несколько часов.

Биография Джо Байдена

Джозефу Байдену 78 лет - он станет самым пожилым главой государства в американской истории. Родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне (Пенсильвания). Байден окончил Делавэрский университет (бакалавр истории и политологии), а также получил степень доктора права в юридической школе Университета Сиракуз. Является членом Демократической партии.

В 1973 году Байден стал сенатором штата Делавэр, работал в этой должности на протяжении 35 лет. Также возглавлял судебный комитет в Сенате с 1987 по 1995-й, трижды переизбирался главой Комитета по внешней политике верхней палаты Конгресса.

После победы на выборах Барака Обамы в 2009 году Джозеф Байден занял пост вице-президента США, был повторно избран вице-президентом в 2012-м еще на 4 года.

Во время предвыборной кампании 2020 года Джо Байдена выдвинули кандидатом в президенты от Демократической партии.На всеобщем голосовании 3 ноября он набрал 81,3 млн голосов - наибольший уровень поддержки американцев с выборов 1932 года.

На Коллегии выборщиков Байден получил 306 голосов, а его оппонент Дональд Трамп - 232. 7 января 2021 года Конгресс утвердил победу Джо Байдена - он стал 46-м президентом США.