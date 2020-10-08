Харрис хочет знать, кому Трамп должен 400 млн долларов

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис упрекнула президента Дональда Трампа в сокрытии информации по уплате налогов. Она также отметила, что было бы неплохо узнать, кому Трамп задолжал 400 млн долларов.

Об этом она заявила на теледебатах с вице-президентом США республиканцем Майклом Пенсом.

"Благодаря высококлассным журналистским расследованиям мы знаем, что Дональд Трамп уплатил 750 долларов в качестве налогов", - заявила Харрис.

По словам Харрис, она сначала подумала, что "речь идет о 750 тысячах долларов".

"Мы также знаем, что Дональд Трамп должен вернуть долги на сумму 400 млн долларов. Было бы неплохо узнать, кому президент США должен денег. Потому что американцы имеют право знать, кто влияет на решение президента", - сказала она.

Харрис призвала Трампа обнародовать налоговые декларации и объяснить подробно о своих долговые обязательства.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп в течение 10 лет не платил федеральный подоходный налог. В 2016 и в 2017 году он перевел в Минфин по этой статье лишь по 750 долларов. Из публикации газеты также следует, что республиканцу предстоит в течение трех лет вернуть долги примерно на 300 млн долларов.

Недавно Верховный суд США обязал Трампа раскрыть финансовые отчеты и передать их прокурору Нью-Йорка.