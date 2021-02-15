В Гвинее вспышка эпидемии Эболы: что известно

Новая эпидемия лихорадки в Африке

Вспышка вируса Эболы зафиксирована в западной части Африки - на юго-востоке Гвинеи. 14 февраля правительство страны объявило о начале эпидемии в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке.

Наличие инфекции было обнаружено в анализах 3-х умерших пациентов с симптомами. Все они присутствовали на похоронах медсестры, у которой болезнь была подтверждена ранее. Церемония прощания состоялась в Гуеке 1 февраля.

Спустя несколько дней 7 человек начали жаловаться на боль в животе, рвоту, диарею. 12 февраля подтвердился первый диагноз о заболевании.

Какие меры ввели для борьбы со вспышкой лихорадки

Трое из заразившихся на данный момент изолированы. Один из них находится в столице Гвинеи Конакри, остальные - в Нзерекоре. Также изолируют всех установленных контактных лиц.

В район Гуеке направилась комиссия по расследованию чрезвычайных ситуаций.

Всемирная организация здравоохранения задействует имеющиеся ресурсы для экстренной помощи Гвинее. В частности, будет ускорена закупка вакцины против болезни.

Чем опасен вирус

Вирус Эбола вызывает острое респираторное заболевание - геморрагическая лихорадка Эболы. Болезнь очень легко распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией и высокой смертностью. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.

Вирус поражает человека и животных, передается через кровь и другие выделения. Также заразиться можно через предметы, с которыми контактировал инфицированный. Кроме того, вирус Эбола сохраняется в организме после выздоровления на протяжении нескольких месяцев.

Заболевание начинается стремительно с симптомами, похожими на грипп - усталость, боль в горле, голове и мышцах, температура около 38 градусов. Затем появляется расстройство желудка, рвота, диарея. Могут возникнуть отеки, сыпь, внешнее и внутреннее кровотечение, кашель с кровью. В случае тяжелого течения болезни инфицированный впадает в кому.

Для лечения лихорадки Эбола разработано и одобрено к применению несколько вакцин американских фармацевтических компаний.

Где происходили эпидемии Эболы

Все крупные вспышки лихорадки зафиксированы в Центральной и Западной Африке. Первая эпидемия случилась в 1976 году в Южном Судане, тогда смертность составила 88%.

Вторая вспышка произошла в Заире (сейчас Демократическая Республика Конго) рядом с рекой Эбола, откуда и пошло название вируса. Единичные случаи фиксировались в США, России, Филиппинах.

Масштабная эпидемия Эболы началась в 2014 году в Гвинее и распространилась далее в Сьерра-Леоне, Нигерию, Либерию. Она была признана ВОЗ угрозой мирового масштаба. Общее число заразившихся составило 27,7 тысяч человек, умерло 11,2 тысячи (40% смертности).

В 2018-2019 году произошла вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго. Заболело 3306 человек, умерло 2227 (летальность 66%). Ситуация осложнялась отсутствием лекарств, из-за продолжающегося вооруженного конфликта в стране больницы многократно подвергались военным налетам.