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Греция предложила ЕС ввести цифровой сертификат вакцинации для поездок

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен ввести сертификат о вакцинации против коронавируса. По его словам, он упростит поездки между странами-членами в блоке.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Он считает, что это облегчения свободы передвижения лиц, вакцинированных против COVID-19.

"Необходимо срочно выработать общее понимание того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы его приняли во всех странах-членах", - сказал Мицотакис.

Он также надеется поднять этот вопрос на саммите ЕС 21 января.

Напомним, Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса. Такой документ необходим для путешествий за границу.

Отметим, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

Кроме того, Украина рассматривает возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса.

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