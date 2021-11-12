Google, Gmail и YouTube. Зафиксирован глобальный сбой: что произошло

Пользователи жалуются на работу вебсайта Google, проблемы Gmail при соединении с сервером и отправке сообщений, у Youtube - сбои при воспроизведении видео и авторизации.

Заметные сбои наблюдаются в Нидерландах, где сообщается об ошибках в работе Google и YouTube. В Великобритании о сбоях сообщают пользователи Gmail, в Германии - Gmail и Google.

Некоторые сбои наблюдаются у сервисов также во Франции, Испании и Италии.