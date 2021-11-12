UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Google, Gmail и YouTube. Зафиксирован глобальный сбой: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

В работе Google, Gmail и YouTube произошел сбой. Сбой наблюдается в ряде стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Downdetector.

Пользователи жалуются на работу вебсайта Google, проблемы Gmail при соединении с сервером и отправке сообщений, у Youtube - сбои при воспроизведении видео и авторизации.

Заметные сбои наблюдаются в Нидерландах, где сообщается об ошибках в работе Google и YouTube. В Великобритании о сбоях сообщают пользователи Gmail, в Германии - Gmail и Google.

Некоторые сбои наблюдаются у сервисов также во Франции, Испании и Италии.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleYouTube