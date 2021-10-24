Глава ВОЗ: у нас есть все инструменты для преодоления пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у человечества есть все инструменты для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Инструментом для преодоления пандемии являются вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal de Montreal .

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - заявил Гебреисус на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

Глава ВОЗ пожаловался на то, что " ВОЗ планировала вакцинировать 40% населения каждой страны к концу этого года и 70% к середине 2022 года, но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения.

"Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, которые контролируют поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу", - подчеркнул он.