Глава МИД Германии выступил за привилегии вакцинированным от COVID

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за привилегии для граждан, которые вакцинировались от коронавируса и выработали иммунитет. Они должны получить возможность вернуться к общественной жизни.

Об этом он рассказал в интервью газете Bild am Sonntag.

"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами... если в ресторанах или кино будут только вакцинированные граждане, то друг другу они ущерба не нанесут", - отметил министр.

При этом глава МИД ФРГ крайне редко высказывается по внутриполитической тематике. Он стал первым членом правительства, который предложил предоставить привилегии вакцинированным.

В Германии прививку сделали свыше миллиона людей, что составляет лишь чуть более 1% от общей численности населения.

В первую очередь препарат получили постояльцы домов престарелых и люди, работающие в сфере здравоохранения.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта, однако допускают, что ситуация может измениться.

Как писало РБК-Украина, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введение сертификатов вакцинации от коронавируса в ЕС медицинской необходимостью. Однако его могут уравнять с отрицательным COVID-тестом.