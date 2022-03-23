Финляндия не выдаст лицензию построенной "Росатомом" АЭС

Финское правительство после захвата Россией атомных электростанций на территории Украины не намерено сотрудничать с "Росатомом". Российская госкорпорация должна была построить АЭС в финской общине Пюхяйоки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
В парламенте Финляндии состоялась специальная дискуссия относительно проблемы. Позицию правительства выразил министр экономического развития Мика Линтиля.
"Когда рассматривается вопрос о выдаче лицензии, во главу угла ставятся общие интересы общества. В ситуации, когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать", – заявил чиновник.
По словам министра, решение о продолжении проекта АЭС или смене поставщика принимают собственники. Однако государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию продолжит строить "Росатом".
Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов призвал представителей МАГАТЭ прибыть на захваченные Россией Чернобыльскую и Запорожскую АЭС.
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