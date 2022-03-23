Финляндия не выдаст лицензию построенной "Росатомом" АЭС

Финское правительство после захвата Россией атомных электростанций на территории Украины не намерено сотрудничать с "Росатомом". Российская госкорпорация должна была построить АЭС в финской общине Пюхяйоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

В парламенте Финляндии состоялась специальная дискуссия относительно проблемы. Позицию правительства выразил министр экономического развития Мика Линтиля.

"Когда рассматривается вопрос о выдаче лицензии, во главу угла ставятся общие интересы общества. В ситуации, когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать", – заявил чиновник.

По словам министра, решение о продолжении проекта АЭС или смене поставщика принимают собственники. Однако государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию ​​продолжит строить "Росатом".