Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID, - Bild

Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

ЕС собирается запретить пассажирское сообщение самолетами, поездами, а также закрыть для британцев въезд через Евротуннель под Ла-Маншем. Детали ограничений страны должны согласовать в начале следующей недели.

Известно, что в понедельник утром представители стран-членов Евросоюза обсудят совместные меры для реагирования на появление и распространение нового типа коронавируса, очаг которого, вероятно, находится в Великобритании.

Напомним, сегодня ряд европейских стран уже решили запретить на различные сроки авиасообщение с Британией. Среди них Германия, Австрия, Италия, Нидерланды и Бельгия.

Также Израиль решил не пускать в страну иностранцев, прибывающих из Британии, Дании и Южной Африки. В этих странах обнаружили случаи заражения мутированым коронавирусом.

Напомним, с сегодняшнего дня в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее.

Он распространяется на 70% быстрее и пока неизвестно, как с ним справляется вакцина Pfizer, которой уже вакцинируют в Британии и некоторых других странах мира.